(VIDEO) Akuza dhe shfajësime mes pushtetit dhe opozitës për tragjedinë në Koçan

Seanca për pyetje nga deputetët e opozitës dhe përgjigje nga pushteti në Kuvend, u shëndërrua në një fush beteje se kush fajësonte dhe akuzonte më shumë dhe të tjerët që shfajësonin veten. Kryefjala e gjithë seancës ishte tragjedia në Koçan, veprimet që ishin bërë dhe që nuk ishin bërë dhe përgjegjësia nga ministri i Brendshëm, Pançe Toshkovski.

Në seancë u konfrontuan deputeti i Frontit Evropian dhe kryeministri Hristijan Mickoski. Bexheti pyeti kryeministrin se me çfarë kompetenca ka thënë se do ju kap për veshi dhe do të ju nxjerrë para drejtësisë.

Blerim Bexheti, deputet i Frontit Evropian

“Unë nuk e di se dikush nga Prokuroria tha se për veshi do ti nxjerrim dhe do të përgjigjen. Atëherë merreni edhe publikisht rolin e prokurorit…Atëherë ju jeni prokurori? Me çfarë kompetenca do ti tërhiqni për veshët? Ligji? Cili ligj? Ligji juaj? Atëherë në këtë shtet vlen ligji juaj dhe jo Ligji dhe Kushtetuta”.

Bexheti e akuzoi kryeministrin për ndërhyrje siç tha ai të pashembullt në gjyqësor dhe tha se ka shpallur fajësi pa e pritur mendimin e ekpertëve, referuar arrestimit të bashkëpartiakut të tyre, ish ministrit të Ekonomisë Kreshnik Bekteshit. Ndërsa, Mickoski i kujtoi se që nga viti 2008 Ekonomia udhëhiqet nga ministra të BDI-së.

Hristijan Mickoski, kryeministër

“Nga viti 2008 ministra të Ekonomisë kanë qenë pandërprerë propozime të BDI-së. Nëse shihet kur ky klub ka nisur të funksionoj, përsëri ministri ka qenë i BDI-së dhe derisa ka ekzistuar ky klub ministër ka qenë I BDI-së. Shtrohet pyetja, kush i ka nënshkruar dhe kush i ka dhënë këto dokumente. Atje qëndron me autorizim të ministrit, dikush edhe vetë i ka nënshkruar, por këtë e lëmë që ta tregoj hetuesia”.

Ndërkohë, deputeti i LSDM-së Mile Televski kërkoi përgjegjësi nga MPB se përse nuk ka të arrestuar zyrtar aktual policor dhe inspektorë për tragjedinë në Koçan, që natën e kopshme kanë qenë në kujdestari.

Mile Taleski, deputet i LSDM-së

“Deri tani, asnjë komandant, inspektor ose funksionar më i lartë i MPB-së- nga SPB Koçan, Shtip dhe të BSP-së, të cilët kur ka ndodhur ngjarja kanë qenë në funksion kurse nuk është në mesin e të arrestuarëve ose të përfshirëve në hetim. Edhe pse më 16 mars ata kanë qenë kujdestarë dhe kanë pasur obligim ligjor që të veprojnë natëne tragjedisë”.

Ndërsa, ministri i Brendshëm Toshkovski ju përgjigj se për dallim nga udhëheqja e kaluar që nuk është kërkuar përgjegjësi për tragjeditë që kanë ndodhur në vend vitet e fundit, ato tani kanë arrestuar edhe persona të LSDM-së, BDI-së, por edhe të VMRO-së.

Pançe Toshkovski, ministër i Punëve të Brendshme

“A e dini sa kallëzime penale ka ngritur MPB dhe kundër sa njerëzve për spitalin modular? Zero. Për fatkeqësinë që ndodhi në Bullgari në kohën tuaj? Zero. Për fatkeqësinë në Llaskarcë? Zero. Tani MPB për rastin në Koçan ka ngritur dy kallëzime penale kundër 34 personave, prej të cilëve 31 janë në burg dhe po aty ka anëtarë të LSDM-së, të VMRO-së, të BDI-së”.

Edhe deputeti i Levicës Dimitar Apasiev e pyeti kryeministrin se deri kur do të mbroj kuadrot e tyre të korruptuara. Ndërsa i kujtoi Mickoskit se si ai e mbronte kryetarin e komunës së Koçanit, ndërsa dy ditë më vonë ai dha dorëheqje.

Emine Ismaili Luzha /SHENJA/

