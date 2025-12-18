(VIDEO) Aktivistët bëjnë thirrje të mos përdoren fishekzjarrët për Vitin e Ri
Aktivistët e iniciativës qytetare Zelen Human Grad kanë dalë me një apel drejtuar të gjithë kryetarëve të komunave të Shkupit që të heqin dorë nga fishekzjarrët për natën e Vitit të Ri. Ata thonë se Shkupi është përsëri ndër qytetet më të ndotura në botë, me përqendrime jashtëzakonisht të larta të grimcave PM2.5 dhe PM10, ndaj se në kushte të tilla, çdo shpërthim shtesë është një goditje e drejtpërdrejtë për shëndetin e njeriut dhe mjedisin.
Zelen Human Grad
“Ne përcjellim mesazhin e qindra bashkëqytetarëve që na shkruajnë çdo ditë: Nuk duam fishekzjarrë për natën e Vitit të Ri askund në Shkup. Si zyrtarë publikë të zgjedhur nga qytetarët, ju keni detyrimin t’i mbroni ata nga ndotja, zhurma, ngacmimi dhe përkeqësimi i shëndetit, dhe kafshët nga stresi, paniku dhe vdekja e mundshme”.
Ndërkaq ata thonë se organizimi i fishekzjarrëve me para publike pas të gjitha informacioneve të provuara shkencërisht që kanë ndarë, siç shpjegojnë ata, është një vendim i vetëdijshëm për të injoruar realitetin në dëm të të gjithë qytetarëve.
Zelen Human Grad shton se ne nuk paguajmë për vendimet e dëmshme politike vetëm me paratë tona të fituara me mund, por ne paguajmë për to, me gjënë më të çmuar tonën, shëndetin.
Ata thanë se madje do të shpallin publikisht emrat e të gjithë kryetarëve të bashkive të Shkupit që do të angazhohen të mos organizojnë fishekzjarrë për Vitin e Ri. pasiqë sipas tyre Shkupi di të festojë me dinjitet.
Anida Murati /SHENJA/