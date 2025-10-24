(VIDEO) Ahmeti: Ne jemi fitues, përse të jap dorëheqje!

(VIDEO) Ahmeti: Ne jemi fitues, përse të jap dorëheqje!

ALI AHMETI, KRYETAR I BDI-SË

Përse të tërhiqem more vëlla, a i dëgjoni, a keni vesh a skini, kush ka fituar, humbësi duhet të tërhiqet, jo fituesi, a i dëshironi dokumentet, shkoni në KSHZ verifikoni dhe nëse verifikuar për 25 vjet një humbje të Ali Ahmetit, atëher hajdeni flasim”.

Kështu ka shpërthyer lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, në daljen e tij të parë pas zgjedhjeve të 19 tetorit. Me fjalë të forta dhe me ton sfidues Ahmeti koalicionin VLEN e qaujti “Shoqatë të Gazimestanit”, duke thënë se nga humbës ata po porpiqen të dalin fitues. Sipas tij, fitorja e vërtetë nuk matet me deklarata, por me besimin e qytetarëve.

ALI AHMETI, KRYETAR I BDI-SË

AKI në këto zgjedhje ka fituar 114 760 vota me gjithsejtë këshilltar 159. Shoqata e Gazimestanit, VLEN ka fituar 91 849 me gjithsejtë këshilltar 122. Të ndëruar a është fitues 114 760 vota apo 91 849 vota. Mirëpo kjo është kjo, për çdo ditë merren se kanë fituar zgjedhjet, jo vetëm këta zgjedhje por edhe ata që i kemi lënë pas, janë humbës të mëdhenj”.

Kreu i Integristëve përsëri mbetët në qendrimin e tij, që e kishte para zgjedhjeve lokale. Ai tha se vendi duhet të shkojë në zgjedhje të parakohshme parlamentare, që siç tha, nuk duhet të ketë vonesa.

Samir Mustafa /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

ISHP me masa urgjente për situatën me mbeturinat në Shkup

ISHP me masa urgjente për situatën me mbeturinat në Shkup

Kryediplomati turk diskuton me homologët nga Jordania dhe Egjipti për çështjen e Gazës

Kryediplomati turk diskuton me homologët nga Jordania dhe Egjipti për çështjen e Gazës

Mbrojtja Civile në Gaza: Katastrofa humanitare vazhdon, kërkojmë ndërhyrje ndërkombëtare

Mbrojtja Civile në Gaza: Katastrofa humanitare vazhdon, kërkojmë ndërhyrje ndërkombëtare

Rusia pretendon se ka marrë nën kontroll 10 vendbanime në Ukrainë brenda një jave

Rusia pretendon se ka marrë nën kontroll 10 vendbanime në Ukrainë brenda një jave

Bashkimi deklason Shkupin, Arsimi përmbys Tikveshin

Bashkimi deklason Shkupin, Arsimi përmbys Tikveshin

(VIDEO) VMRO: E kemi mundur 10 me 1 LSDM-në!

(VIDEO) VMRO: E kemi mundur 10 me 1 LSDM-në!