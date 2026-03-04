(VIDEO) Ahmeti: Mbipesha lidhet me diabetin dhe sëmundjet kardiovaskulare

(VIDEO) Ahmeti: Mbipesha lidhet me diabetin dhe sëmundjet kardiovaskulare

Me rastin e Ditës Botërore të Mbipeshës, sot u mbajt një aktivitet sensibilizues me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit për rreziqet që sjell mbipesha dhe obeziteti në shëndetin e qytetarëve. Në këtë ngjarje morën pjesë përfaqësues të institucioneve shëndetësore, profesionistë të fushës së mjekësisë si dhe përfaqësuesi aktual i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (WHO) për Maqedoninë e Veriut dr. Akeem Ali.

Ndërkaq mes folësve ishte edhe drejtori i Klinikës Universitare të Endokrinologjisë, Diabetit dhe Çrregullimeve Metabolike Dr. Irfan Ahmeti, i cili theksoi rëndësinë e parandalimit, diagnostikimit të hershëm dhe ndryshimit të stilit të jetesës si hapa kyç në luftën kundër mbipeshës.

Dr. Irfan Ahmeti, drejtor i Klinikës Universitare të Endokrinologjisë, Diabetit dhe Çrregullimeve Metabolike

“Të gjithë janë të prekur mirëpo gjithsesi alarmin do ta ngrisim ne tek fëmijët dhe tek të rinjtë për arsye se fatkeqësisht siç thamë obeziteti ka komplikacione dhe sa më i ri që je obez aq më së shum reziku për paraqitjen e komplikimeve në moshë më të re është më i madh. Duhet të intervenojmë në qasjen e obezitetit, në qasjen multidisiplinare, në qasjen që nga themeli ti ndryshojmë veset e këqia”.

Ai thotë se duhet parandaluar mënyra e keqe e të ushqyerit, qoftë përdorimin e ushqimeve që kanë shumë sheqerna, pijeve me sheqerna dhe mosaktivitetin fizik, ai shton se duhet ti nxisim fëmijët dhe të rinjtë që të merren më tepër me aktivitet fizik dhe të shmangin qëndrimin para ekranëve, dhe po ashtu ngrit alarmin në rregullimin e gjumit që një fëmijë, një i rritur të ketë gjumë kualitativ dmth gjumë nate, jo gjumë dite, sepse siç thotë ai edhe gjumi është një nga shkaktarët që mund të jetë arsyeja e shfaqjes së obezitetit.

Anida Murati /SHENJA/

 

 

MARKETING

Të ngjajshme

Bashkëshortja e Trumpit udhëheq seancën e OKB-së për mbrojtjen e fëmijëve, disa ditë pasi 153 fëmijë u vranë në një shkollë në Iran

Bashkëshortja e Trumpit udhëheq seancën e OKB-së për mbrojtjen e fëmijëve, disa ditë pasi 153 fëmijë u vranë në një shkollë në Iran

Lëvizja Vetëvendosje e propozon Glauk Konjufcën për president

Lëvizja Vetëvendosje e propozon Glauk Konjufcën për president

(VIDEO) Mexhiti: Brenda 7-10 ditëve VLEN do të jetë një parti

(VIDEO) Mexhiti: Brenda 7-10 ditëve VLEN do të jetë një parti

(VIDEO) Pishinë moderne për shkollën “7 Marsi” në Çair, investim rreth 1 milion euro

(VIDEO) Pishinë moderne për shkollën “7 Marsi” në Çair, investim rreth 1 milion euro

(VIDEO) 48 orë paraburgim për burrin që rrihte gruan që ra nga ballkoni, përplasen partitë për rastin tragjik

(VIDEO) 48 orë paraburgim për burrin që rrihte gruan që ra nga ballkoni, përplasen partitë për rastin tragjik

(VIDEO) Parregullsi të shumta në Ministrinë për Marrëdhënie mes Bashkësive

(VIDEO) Parregullsi të shumta në Ministrinë për Marrëdhënie mes Bashkësive