(VIDEO) Ahmeti: I kam thënë Mickoskit, hiq dorë nga vasalët
Kreu i BDI-së, Ali Ahmeti, ka kritikuar politikat e vasalitetit ndaj Beogradit. Lideri opozitar shqiptar ka thumbuar edhe përfaqësuesit e partisë VLEN, duke theksuar se e ka porositur Mickoskin që të heqë dorë nga bashkëpunimi me vasalët, siç i ka quajtur ai.
ALI AHMETI, KRYETAR I BDI-SË
“Këtij shteti vasal nuk i duhen, mirëpo fatkeqësia është se këtë ua kam thënë edhe atyre, Hristijanit, ju jeni mësuar me vasal, se keni qenë vasal të Beogradit, hiqni dorë nga vasalët, sepse është shpërbërë Jugosllavia prej vasalëve slloven, kroat, maqedon si ju, boshnjakë, malazez, është shpërbërë Jugosllavia”.
Ndërkaq, nga partia në pushtet VLEN, kanë reagur ndaj deklaratave të Ahmetit. Sipas tyre, Ahmeti vazhdon ta vajtojë nismën e dështuar të “Ballkanit të Hapur”. Nga VLEN theksojnë se sipas Ahmetit, paqja rajonale bëhet në bashkëpunim me Serbinë.
VLEN
“Ndërsa nostalgjikët e Open Ballkanit duhet ta kuptojnë se çështja kombëtare kurrë më nuk do të bëhet peng e interesave të ngushta grupore e familjare, e as monedhë në transaksionet e dyshimta të krushkut që na e solli Alta Bankën”.
Partia VLEN thekson se ata ka përcaktim të qartë: Lidhje me Shqipërinë dhe Kosovën përmes Korridorit 8, autostradën Shkup – Bllacë, rrugën Tetovë – Prizren dhe One Stop Shop në vendkalimet kufitare.
Samir Mustafa /SHENJA/