(VIDEO) 52 zjarre në zona të hapura, gjashtë mbeten aktive
“Dhjetëra zjarre në të gjithë vendin, njëri nga më të rëndët është pranë Prilepit, përgjatë rrugës për në Manastir”, kështu thotë drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, Stojançe Angelov, nga ku dhe vlerëson se dje ishte dita më e vështirë që nga fillimi i sezonit të zjarreve, me të paktën 52 zjarre të regjistruara në zona të hapura. Ai theksoi se 46 zjarre u shuan gjatë ditës, ndërsa gjashtë mbetën aktivë sot. Ndërkohë, thotë se sot poashtu u shfaqën edhe zjarre të reja.
Stojançe Angelov, drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim
“Një nga zjarret më të rënda është pranë Prilepit, përgjatë rrugës për në Manastir. Edhe pse zjarri po përhapet në një zonë të sheshtë, era e fortë e bëri të vështirë ndërhyrjen. Zjarri është vënë nën kontroll të pjesshëm, dhe një hambar që përmbante një sasi të caktuar duhani është djegur në të. Zjarri pranë Studeniçanit, në zonën Ramni Gaber, vazhdon të paraqesë një sfidë të madhe. “Traktorë ajrorë” dhe ekipe speciale të Shërbimit Shtetëror të Zjarrfikësve po marrin pjesë përsëri në shuarjen e tij”.
Ai tha se ky është një terren jashtëzakonisht i paarritshëm, prandaj ndërhyrja është e vështirë, ndërsa , por për momentin zjarri nuk përbën kërcënim për fshatrat përreth.
Ai informoi se poashtu zjarri pranë Dragov Dol, Makedonski Brod, është gjithashtu aktiv, ku po digjet terren shkëmbor, dhe në vende të caktuara zjarri madje po depërton në pyll. 25 zjarrfikës vullnetarë dhe pesë operativë janë të angazhuar në shuarjen e tij. Ekipet arritën të veprojnë në një pjesë të madhe të njërës prej degëve të zjarrit.
Ndërkaq zjarre ka edhe në Bosilovë, në zonën Staro Baldovci, dhe më tej pranë Novacit, Krivopalanechko dhe Mogila. Angelov u bëri thirrje qytetarëve të jenë veçanërisht të kujdesshëm dhe të mos shkaktojnë zjarre. “Beteja e përditshme me dhjetëra zjarre është e vështirë. Një shkëndijë është e mjaftueshme që të ndodhë një katastrofë e vërtetë”, tha Angelov.
Anida Murati /SHENJA/