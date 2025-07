(VIDEO) 50 vjet burg për 6 anëtarë të grupit të Gërçecit

Gjykata ka dënuar me gjithësej 50 vite e gjysmë burg gjashtë anëtarë të grupit të Gërçecit, të akuzuar për trafik kokaine dhe dy vrasje të porositura nga hakmarrja.

Fadil Bajramovski, Sevdi Aziri, Nexhati Iseni dhe Besim Asani u shpallën fajtor nga gjykata për veprën penale “Prodhim dhe shpërndarje e paautorizuar e drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve”. Bajramovski, Aziri dhe Iseni u dënuan me nga pesë vite burg, ndërsa Asani u dënua me gjashtë vjet burg.

Kurse, Fati Sulejmanovskin gjykata e denoi me një vit e gjashtë muaj burg për veprën “Pjesëmarrje në grup kriminal” dhe 14 vjet burg për veprën penale “ Vrasje”, ose me një dënim të vetëm me burg prej 14 vjet e gjashtë muajsh. Shulejb Sulejmanovski u denua me dy vjet burg për veprën “Pjesëmarrje në grup kriminal”dhe 14 vjet burg për veprën penale “Vrasje”, ose me një dënim të vetëm me burg prej 15 vjetësh.

Grupi ka vepruar në mënyrë të vazhdueshme nga viti 2019 deri në 2021, duke trafikuar kokainë nga Shqipëria dhe Belgjika në Maqedoni, ndërsa komunikimi i tyre është dokumentuar përmes aplikacionit “Sky”. Hetimi nisi ndaj 15 personave, në mesin e të cilëve disa kanë vdekur dhe disa mbeten ende të paarritshëm dhe po kërkohen ndërkombëtarisht.

Emine Ismaili Luzha /SHENJA/

MARKETING