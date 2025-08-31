(VIDEO) 50 thirrje nga stuhia e djeshme që përfshiu Shkupin
Stuhia e pasdites së djeshme që përfshiu Shkupin shkaktoi dhjetëra dëme materiale dhe qindra thirrje emergjente nga qytetarët. Era e fortë dhe reshjet intensive rrëzuan pemë, dëmtuan kabllo dhe shtylla elektrike, ndërsa në disa raste u raportuan dëmtime të automjeteve dhe pronës private. Numri emergjent i Qendrës së Menaxhimit të Krizave 112 regjistroi mbi 50 raste nga zona të ndryshme të kryeqytetit, të cilat u përcollën menjëherë tek shërbimet kompetente. Autoritetet njoftojnë se ekipet në terren po ndërhyjnë sipas prioritetit për të menaxhuar pasojat e motit të keq dhe për të rikthyer normalitetin në qytet.
Qendra e Menaxhimit të Krizave
“Si rezultat i motit të keq që përfshiu Qytetin e Shkupit, në numrin e thirrjeve emergjente 112 u raportuan pemë të rrëzuara, kabllo të këputura të EVN-së dhe në një pjesë të vogël dëmtime të pronës private, automjete, strehë, etj”.
Të gjitha raportimet ata njoftuan se janë përcjellë deri tek shërbimet kompetente, të cilat ndërhyjnë sipas prioritetit me qëllim tejkalimin e gjendjes së krijuar.
Anida Murati /SHENJA/