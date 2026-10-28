(VIDEO) 187 prokurorë po zgjedhin shefin e ri të krimeve

(VIDEO) 187 prokurorë po zgjedhin shefin e ri të krimeve

Prokuroria Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit po zgjedh kryetarin e ri. Për shefin e ri të Prokurorisë votojnë gjithsej 187 prokurorë publik në Shkup, Gostivar, Shtip dhe Manastir.

MARKETING

Shik.mk

Në garë janë 5 prokurorë, prokurorët e Prokurorisë së Lartë të Shkupit Trajçe Pelivanov, Jovan Cvetanovski, prokurorja e Prokurorisë Themelore Publike Lidija Raiçeviq, prokurorët e Prokurorisë për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit Iskra Haxhi Vasileva dhe Faton Azizi.

Të drejtën e votës e realizoi edhe prokurori shtetëror Nenad Saveski, i cili përmes një deklarate për media u shpreh se ky është një proces i rëndësishëm demokratik dhe shtoi se të gjithë 5 kandidatët janë profesionistë të dëshmuar.

Nenad Saveski, prokuror shtetëror

Ky është një proces i rëndësishëm sepse prokurorët vendosin se kush do të jetë shefi i ri i Prokurorisë Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit. Shpresoj që zgjedhja e bërë do të sjellë prokuror publik që do ju përgjigjet detyrave që janë para tij dhe se bashku me të do të japim kontribut parasegjithash në përforcimin e reformave, në luftën efikase kundër krimit të organizuar dhe korrupsonit”.

Procesi i votimit ka nisur në 8 të mëngjesit dhe mbyllet në orën 16:00. Më pas mbahet seanca e Këshillit të Prokurorëve, në të cilën do të duhet të arrijnë procesverbalet e votave, prej ku do të bëhet e ditur se kush nga 5 kandidatët ka fituar besimin e kolegëve për të ardhur në krye të kësaj prokurorie.

Deri te zgjedhja e shefit të ri erdhi pas përfundimit të mandatit të shefit aktual Islam Abazit, i cili në këtë funksion ishte zgjedhur në tetor të vitit 2022.

Emine Ismaili Luzha /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

“E takofshim ishalla në xhenet”: Kurti shpreh ngushëllime për vdekjen e hoxhë Bahri Simnicës

“E takofshim ishalla në xhenet”: Kurti shpreh ngushëllime për vdekjen e hoxhë Bahri Simnicës

(VIDEO) Kasami: Mbështeja e VLEN-it për Jahijin varet nga sjellja e BDI-së

(VIDEO) Kasami: Mbështeja e VLEN-it për Jahijin varet nga sjellja e BDI-së

(VIDEO) Nuk pranohet amendamenti i LSDM-së që minimalja të jetë 36 mijë denarë

(VIDEO) Nuk pranohet amendamenti i LSDM-së që minimalja të jetë 36 mijë denarë

(VIDEO) Shteti merr kredi të re prej 70 milionë eurosh për të mbuluar deficitin buxhetor

(VIDEO) Shteti merr kredi të re prej 70 milionë eurosh për të mbuluar deficitin buxhetor

(VIDEO) LSDM: Alta Banka po transferon para në RMV, prokuroria të nisë hetimet

(VIDEO) LSDM: Alta Banka po transferon para në RMV, prokuroria të nisë hetimet

(VIDEO) “Zhduken” 8 tonë lule kanabisi, padi për kompaninë dhe menaxherin e saj

(VIDEO) “Zhduken” 8 tonë lule kanabisi, padi për kompaninë dhe menaxherin e saj