(VIDEO) 150 persona humbin jetën çdo vit në rrugët e Maqedonisë
“Në 35 vitet e fundit, mesatarisht rreth 150 persona kanë humbur jetën në rrugët e Maqedonisë çdo vit, gjë që konfirmon nevojën për një qasje sistematike dhe aktivitete të vazhdueshme për përmirësimin e sigurisë në trafik”, kështu thotë Ministri i Brendshëm, Pançe Toshkovski i cili sot mori pjesë dhe mbajti një fjalim në promovimin e Strategjisë Kombëtare për Sigurinë në Trafikun Rrugor 2026-2030, duke theksuar se mbrojtja e jetës njerëzore duhet të jetë prioriteti më i lartë i institucioneve dhe i të gjithë shoqërisë.
PANÇE TOSHKOVSKI, MINISTËR I PUNËVE TË BRENDSHME
“Kur flasim për sigurinë në përgjithësi, por kur flasim për sigurinë në fushën e trafikut, veçanërisht në 35 vitet e fundit, nuk mund të themi se kemi rezultate vërtet të mira. Numri mesatar i jetëve njerëzore të humbura në 35 vitet e fundit në vit është diku rreth 150 në Maqedoni”.
Ministri prezantoi edhe të dhënat më të fundit, sipas të cilave 84 persona kanë humbur jetën në aksidente trafiku në dhjetë muajt e parë të vitit 2026, krahasuar me 117 në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, që përfaqëson 33 jetë njerëzore më pak të humbura.
Ai theksoi se ky është një përmirësim i ndjeshëm i situatës, veçanërisht duke pasur parasysh se edhe në vitet me trafik të reduktuar në mënyrë drastike, si viti 2001 dhe 2021, numri i vdekjeve ishte më i lartë. Ndërkaq duke folur për Strategjinë e re Kombëtare, Toshkovski theksoi se ajo përcakton një qëllim të qartë – deri në vitin 2030, numri i personave të vdekur në aksidente rrugore duhet të ulet me 50% krahasuar me vitin 2024. Strategjia bazohet në parimin “Çdo jetë ka rëndësi” dhe parashikon veprim të përbashkët nga institucionet dhe shoqëria përmes parandalimit, edukimit, përmirësimit të kulturës së trafikut dhe zbatimit të teknologjive moderne.
Ministri informoi gjithashtu se përpjekjet e Maqedonisë për të përmirësuar sigurinë në trafik po marrin njohje ndërkombëtare, me Ministrinë e Brendshme që është midis pesë institucioneve të përzgjedhura për një çmim të mundshëm në Samitin prestigjioz Botëror të Policisë në Dubai, së bashku me shërbimet policore nga vende si Singapori dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.
Anida Murati /SHENJA/