(VIDEO) Аrrihet marrëveshje për rritjen e pagave në sistemin e shëndetësisë

Sindikatat e Shëndetësisë të mbledhura pak orë para protestës së paralajmëruar në Ministrinë e Shëndetësisë kanë arritur marrëveshje. Predrag Serafimovski, nënkryetar i Sindikatës së Qendrës Klinike pas takimit me zëvendësministrin e Shëndetësisë dhe shefin e kabinetit të ministrit të Shëndetësisë tha se janë dakorduar për rritje bruto me pagën e marsit, për të gjithë personelin shëndetësor.

PREDRAG SERAFIMOVSKI, NËNKRYETAR I SINDIKATËS SË QENDRËS KLINIKE

“Ne bëmë një marrëveshje. Tre mijë denarë për të gjithë infermierët dhe dy mijë denarë për të gjithë stafin teknik ndihmë, administratën, mjekët, të gjithë punëtorët shëndetësorë të kenë rritje bruto me pagën e marsit”.

Serafimovski tha se Ministria e Shëndetësisë duhet të dalë dhe ta konfirmojë këtë marrëveshje.

Kryetari i Sindikatës së Pavarur për Shëndetësi, Farmaci dhe Mbrojtje Sociale, Lubisha Karanfilovski, tha se me presion është arritur nënshkrimi i aneksit të Marrëveshjes Kolektive për Veprimtari Shëndetësore. Ai ka theksuar se me mosnënshkrimin e aneksit, 11 mijë punëtorë shëndetësorë do të ishin barazuar me pagën minimale.

LUBISHA KARANFILOVSKI, KRYETARI I SINDIKATËS SË PAVARUR PËR SHËNDETËSI

“Presim që marrëveshja e sotme të zyrtarizohet me nënshkrim në një periudhë sa më të shkurtër kohore, gjatë javës së ardhshme”.

Anëtarët e të dy sindikatave kanë mbajtur sot një protestë para Ministrisë së Shëndetësisë.

Medina Ajeti Ali /SHENJA/