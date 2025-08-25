Vetëm 7 sportistë e kanë arritur pasurin miliardësh – Roger Federer futet në listë
Roger Federer është bërë vetëm atleti i shtatë në histori që arrin statusin e miliarderit. Ikona e tenisit, 44 vjeç, në shtator të vitit 2022 u pensionua në një lamtumirë emocionale në ndeshjen e dyfishtë të Laver Cup së bashku me Rafael Nadalin.
Federer fitoi 130 milionë dollarë në çmime gjatë karrierës së tij të jashtëzakonshme, një shumë që e vendos pas Novak Djokovic (188 milionë dollarë) dhe Rafael Nadal (134 milionë dollarë) në renditjen e të gjitha kohërave në tenis.3
Përveç fitimeve në fushë, zvicerani ka qenë shumë i zgjuar edhe jashtë saj. Ai punoi kryesisht me Nike gjatë karrierës së tij dhe nënshkroi një kontratë 10-vjeçare me Uniqlo në vitin 2018, me vlerë 300 milionë dollarë.
Në vitin 2021, investoi gjithashtu në markën sportive On, duke marrë 3% të aksioneve të kompanisë, e cila tani punon me yjet e rinj të tenisit.
Sipas Forbes, pasuria neto e Federerit tani arrin rreth 1.1 miliardë dollarë (rreth 1.05 miliardë euro).
Ai gjithashtu zotëron një kapitalizim tregu prej 15 miliardë dollarësh (rreth 14.3 miliardë euro) dhe një kapital prej 375 milionë dollarësh (rreth 356 milionë euro) në bursë.
Federer ka mbajtur marrëveshje me shumë sponsorë, duke përfshirë Rolex, Moët & Chandon, Mercedes-Benz, Wilson dhe Lindt, dhe ka investuar edhe në kompaninë e ushqimeve bimore NotCo, ku partner është Lewis Hamilton.
Në tenis, ai vazhdon të jetë aktiv përmes Kupës Laver, një turne tre-ditor i ATP, që këtë vit pritet të sjellë më shumë se 15 milionë euro fitime.
Statusi i ri i miliarderit e vendos Federer në mesin e elitës globale të sportit, duke u bashkuar me emra të mëdhenj si Michael Jordan, Magic Johnson, LeBron James dhe Tiger Woods, të cilët gjithashtu kanë arritur pasuri mbi 1 miliard euro gjatë karrierës së tyre sportive.
Ion Tiriac u bë miliarderi i parë sportiv në vitin 2007, ndërsa ish-lojtari i Milwaukee, Buck Junior Bridgeman, kishte një pasuri prej 1.4 miliardë dollarësh (rreth 1.33 miliardë euro) para vdekjes së tij në mars.