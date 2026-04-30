Vetëm 30 gola larg: Ronaldo shënon golin e 970-të, i afrohet shifrës historike prej 1 mijë golash
Cristiano Ronaldo ka arritur një tjetër moment historik, duke shënuar golin e tij të 970-të në karrierë.
Sulmuesi portugez tashmë është vetëm 30 gola larg arritjes së shifrës së madhe prej 1000 golash.
Ai realizoi të mërkurën në minutën e 76-të, duke i dhënë epërsinë 1:0 ekipit Al Nassr në përballjen ndaj Al Ahli.
Ndeshja përfundoi me rezultat 2:0 në favor të Al Nassr, ndërsa golin e dytë e shënoi Kingsley Coman në minutën e 90-të.
Pas kësaj fitoreje, Al Nassr vazhdon të qëndrojë në krye të tabelës me 79 pikë të grumbulluara pas 30 ndeshjeve në kampionat.