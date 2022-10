Verstappen triumfon në Japoni dhe fiton titullin e kampionit

Max Verstappen ka fituar Çmimin e Madh të Formula 1 në Japoni dhe me këtë është shpallur kampion për të dytin vit me radhë.

I dyti garën e përfundoi Sergio Perez, ndërsa i treti përfundoi Charles Leclerc, i cili u penalizua me 5 sekonda për shkak daljes nga pista në fund të garës.

Gara për Çmimin e Madh të Japonisë u zhvillua me shumë vonesa për shkak reshjeve të shiut.

Renditja përfundimtare në garën e Japonisë:

Max Verstappen (Red Bull)

Sergio Perez (Red Bull) +27.066

Charles Leclerc (Ferrari) +31.763*

Esteban Ocon (Alpine) +39.685

Lewis Hamilton (Mercedes) +40.326

Sebastian Vettel (Aston Martin)

Fernando Alonso (Alpine)

George Russell (Mercedes)

Nicholas Latifi (Williams)

Lando Norris (McLaren)

Daniel Ricciardo (McLaren)

Lance Stroll (Aston Martin)

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Kevin Magnussen (Haas)

Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

Pierre Gasly (AlphaTauri)

Mick Schumacher (Haas)