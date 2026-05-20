“Vera Kulturore e Çairit 2026” gjatë gjithë qershorit
Komuna e Çairit prezanton “Vera Kulturore e Çairit 2026”, një program njëmujor me aktivitete kulturore, artistike, sportive dhe argëtuese për të gjitha gjeneratat.
Nga 1 deri më 30 qershor, Çarshia dhe hapësira të ndryshme në territorin e komunës do të shndërrohen në qendra të kulturës, traditës, muzikës dhe kreativitetit, përmes një serie aktivitetesh që synojnë gjallërimin e jetës publike dhe promovimin e vlerave kulturore.
“Vera Kulturore e Çairit 2026” vjen si një manifestim që bashkon qytetarët dhe e kthen Çairin në një hapësirë takimi, festimi dhe përjetimi kulturor gjatë gjithë muajit qershor. përcjell Zhurnal.mk .