Venezuelë, Maduro bën thirrje për qetësi përballë lajmeve për një sulm të afërt të SHBA
Cilido qoftë kërcënimi, ne duhet të kemi gjithmonë nerva çeliku, qetësi dhe veprim maksimal të unifikuar, tha dje Nicolas Maduro në Pallatin Presidencial Miraflores – pas disa orësh thashethemesh për një sulm të afërt të SHBA-së, sipas “El Mundo”.
Media amerikane “The Wall Street Journal” dhe “Miami Herald” paralajmëruan se Pentagoni është i përgatitur të bombardojë objektivat ushtarake në Venezuelë pas 14 sulmeve në Karaibe dhe Paqësor kundër 14 anijeve të dyshuara për transport droge dhe një nëndetëseje, duke rezultuar në 61 vdekje.
Pavarësisht mohimit të mëvonshëm të Donald Trump, në të cilin ai pretendoi se nuk e kishte marrë vendimin, zyrtarët pohojnë se ata zotërojnë një listë objektivash ushtarake.
Qeveria bolivariane është gjithashtu e bindur për mundësinë e një sulmi, i cili i ka çuar marrëdhëniet diplomatike me Trinidadin dhe Tobagon fqinj në prag të kolapsit, pas mbërritjes së shkatërruesit “USS Gravely” me raketa të telekomanduara “Aegis” i klasit “Arleigh Burke” në Marinën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe një detashmenti marinsash në brigjet e tij.
Anija luftarake u largua dje nga ishulli i Karaibeve, por në orët e fundit, forcat e armatosura të Trinidadit dhe Tobagos, një vend i vendosur vetëm 11 kilometra nga brigjet e Venezuelës, janë urdhëruar të qëndrojnë në gatishmëri.
Pavarësisht fushatës për të kërkuar mbështetje politike në rajon dhe në botë, “Chavismo” – lëvizja politike populiste e krahut të majtë e Maduros – ka intensifikuar represionin e brendshëm.
Në orët e fundit, është raportuar arrestimi i katër të rinjve – tre gra dhe një burrë – producentë audiovizualë dhe studentë në Universitetin Qendror të Venezuelës.
Ata po punonin pranë burgut “Tocorón”, një nga burgjet ku mbahen të burgosurit politikë pas zgjedhjeve.
Midis 40 personave të arrestuar në tetor ishin dy punonjës, baba dhe bir, përgjegjës për mirëmbajtjen e rezidencës së “Corina Parisca”, nënës së udhëheqëses demokrate, María Corina Machado.
Sipas statistikave nga organizata “Foro Penal”, burgjet e Maduros aktualisht mbajnë 875 të burgosur politikë. Midis tyre janë 20 shtetas spanjollë, 12 burra dhe tetë gra.