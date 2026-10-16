Venera Azizi: Letërnjoftimin dhe patentën e shoferit po e sjellim në formë të digjitalizuar
Zëdhënësja e Qeverisë, Venera Latifi Azizi, ka bërë të ditur se së shpejti do të nisë përdorimi i aplikacionit mobil m.Shërbime i cili synon të lehtësojë qasjen e qytetarëve në shërbimet publike dhe të përshpejtojë proceset administrative përmes digjitalizimit.
Në versionin fillestar, aplikacioni do t’u mundësojë qytetarëve të kenë letërnjoftimin dhe patentën e shoferit në formë elektronike përmes telefonit mobil, si dhe të shfrytëzojnë tri shërbime elektronike.
“Aplikacioni do të jetë falas dhe do të mund të shkarkohet përmes Google Play dhe App Store. Qytetarët do të mund të kyçen duke përdorur llogarinë e tyre në portalin kombëtar për shërbime elektronike, uslugi.gov.mk”, ka thënë zëdhënësja Azizi.
Sipas saj, ky projekt është pjesë e përpjekjeve të Qeverisë për modernizimin e shërbimeve publike dhe krijimin e një komunikimi më të lehtë, më të shpejtë dhe më efikas ndërmjet qytetarëve dhe institucioneve.
“Përdorimi i aplikacionit do të jetë vullnetar, ndërsa dokumentet fizike do të vazhdojnë të jenë në përdorim. Aplikacioni do të shërbejë si një mundësi shtesë dhe praktike për qasje në dokumentet personale”, është shprehur Azizi.
Ndryshe, përmes këtij projekti synohet që shërbimet publike digjitale të jenë më të qasshme për qytetarët dhe të avancohen në përputhje me standardet evropiane.