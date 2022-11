Vendoset e ardhmja e Skriniar, nuk transferohet në Paris

Milan Skriniar nuk do të transferohet në Paris. Mbrojtësi sllovak pritet të rinovojë me Interin brenda javës së ardhshme, pasi negociatat po ecin me shpejtësi dhe marrëveshja është shumë pranë.

Por çfarë ndodhi, që mbrojtësi vendosi të rinovojë me Inerin? Burime pranë futbollistit zbulojnë se një rol mjaft të rëndësishëm ka luajtur bashkëshortja e Skriniar, që është përshtatur në mënyrë perfekte me jetesën në Milano.

Kjo e fundit duket se i ka kërkuar Skriniarit që të rinovojë me Interin dhe që familja të vijojë të jetojë në Milano, ndaj pritet që në ditët e ardhshme të ketë “tym të bardhë” për kontratën e re të tij me zikaltrit.