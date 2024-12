Vendos goli i Reijnders, Milani arkëton pikët e plota ndaj Hellas Veronës

Goli i fitores për ‘Rossonerët’ erdhi në pjesën e dytë kur Tijjani Reijnders (56’) me një gjuajtje të fuqishme shënoi për 1-0.

Deri në përfundim të ndeshjes mysafirët ia dolën ta menaxhojnë mirë avantazhin e krijuar, duke marrë kështu një fitore të vlefshme në udhëtim.

Me këtë fitore Milani ngjitet momentalisht në pozitën e shtatë në tabelë me 26 pikë të grumbulluara.

Javën e ardhshme ata do të jenë nikoqir të Romës në ‘San Siro’ me ndeshjen që do të luhet të dielën me fillim nga ora 20:45.