Vendimi i papritur, Andrea Agnelli heq dorë nga drejtimi i të gjitha kompanive të familjes

Njoftimi në mbledhjen e tij të fundit të përgjithshme, si president i Juventusit: “Po tërhiqem për të hapur një kapitull të ri në jetën time, me lirinë e mendimit që përndryshe nuk do ta kisha”.

Andrea Agnelli njoftoi në mbledhjen e aksionerëve të Juventusit, se do të “bëjë një hap prapa” jo vetëm nga Juventusi, por nga të gjitha kompanitë e listuara në familje: pra Exor dhe Stellantis.

“Është një vendim personal, ishte kërkesa ime, në marrëveshje totale me John Elkann. Vullneti im është të përballem me të ardhmen në mënyrë të lirë dhe të fortë dhe të jem në gjendje të vazhdoj dhe të hap një kapitull të ri në jetën time me lirinë për të mendova se ndryshe nuk do të kisha”.