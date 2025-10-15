Vendi ka nevojë për zgjidhje jo për zgjedhje! Mexhiti mbyll derën për zgjedhje të parakohshme

Vendi ka nevojë për zgjidhje jo për zgjedhje! Mexhiti mbyll derën për zgjedhje të parakohshme

Zv/kryeministri Izet Mexhiti në emisionin “Debat në Shenja”, duke folur për zgjedhjet e parakohshme parlamentare dhe deklaratën e zv/kryeministrit Ivan Stoilkoviq, tha se ai është një faktor minor në Qeveri dhe se nuk determinon politikat.
“Kryeministri Hristijan Mickoski, para dy diteve, shkurt dhe qartë deklaroi se nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme, të njëjtën e thash edhe unë si zv/kryeministër”, ka deklaruar Mexhiti.
Sipas tij, vendi nuk ka nevojë për zgjedhje ka nevojë për zgjidhje dhe për realizim të programit dhe të premtimeve.
Sa i përket mungesës së zv/ministres së mbrojtjes, Mexhiti tha se bëhet fjalë për çështje teknike dhe se kjo do të rregullohet pas zgjedhjeve.

MARKETING

Të ngjajshme

Ahmeti: Kush mund ta bëjë më mirë Çairin evropian, nëse jo Bujar Osmani?

Ahmeti: Kush mund ta bëjë më mirë Çairin evropian, nëse jo Bujar Osmani?

Mickoski pas takimit me Von der Leyen: Qëllimi ynë strategjik mbetet anëtarësimi i plotë në BE

Mickoski pas takimit me Von der Leyen: Qëllimi ynë strategjik mbetet anëtarësimi i plotë në BE

Trump: Izraeli mund të rifillojë operacionet në Gaza nëse Hamasi nuk arrin të zbatojë kushtet e armëpushimit

Trump: Izraeli mund të rifillojë operacionet në Gaza nëse Hamasi nuk arrin të zbatojë kushtet e armëpushimit

Osmani: Dilni dhe votoni, sepse 19 tetori është datë e rëndësishme që përcakton kahjen e rrugetim të vendit

Osmani: Dilni dhe votoni, sepse 19 tetori është datë e rëndësishme që përcakton kahjen e rrugetim të vendit

Osmani: Kjo qeveri bie më 19 tetor, do ta rrëzojmë qeverinë më anti-evropiane e anti-shqiptare që ka ekzistuar ndonjëherë

Osmani: Kjo qeveri bie më 19 tetor, do ta rrëzojmë qeverinë më anti-evropiane e anti-shqiptare që ka ekzistuar ndonjëherë

Osmani: Prioritet tona janë të ndara në dy trajaktore emergjente dhe vizion më afatgjatë, për 100 ditë do ta pastrojë Çairin

Osmani: Prioritet tona janë të ndara në dy trajaktore emergjente dhe vizion më afatgjatë, për 100 ditë do ta pastrojë Çairin