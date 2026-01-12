Vendet evropiane në bisedime për vendosjen e forcave në Grenlandë?

Vendet evropiane në bisedime për vendosjen e forcave në Grenlandë?

Britania është në bisedime me aleatët evropianë për vendosjen e një force ushtarake në Grenlandë, në një përpjekje për ta bindur Donald Trumpin të mos e pushtojë ishullin e Arktikut.

Shefat ushtarakë po hartojnë plane për një mision të mundshëm të NATO-s që do të përfshinte trupa, anije luftarake dhe aeroplanë që mbrojnë territorin strategjikisht të rëndësishëm nga agresioni rus dhe kinez, sipas the Independent.

Zyrtarët britanikë kanë zhvilluar diskutime me homologët e tyre në Gjermani dhe Francë ditët e fundit, ndërsa përgatitjet për operacionin fillojnë të marrin formë, raportoi The Telegraph.

Planet, të cilat mbeten në një fazë të hershme, synojnë të bindin Trumpin që të heqë dorë nga planet e tij për të aneksuar Grenlandën , një ishull i vetëqeverisur që është pjesë e Danimarkës.

Trump ka refuzuar të përjashtojë përdorimin e forcës ushtarake për të marrë kontrollin e Grenlandës, duke përmendur shqetësimet se Rusia ose Kina mund të ndërhyjnë të parat.

Ai ka këmbëngulur: “Nuk do ta kemi Rusinë apo Kinën si fqinjë.”

Ishulli është gjithashtu i pasur me burime natyrore të vlefshme, duke përfshirë bakrin, nikelin dhe mineralet e rralla të tokës që janë thelbësore për teknologjinë moderne.

Vendet evropiane tani shpresojnë të shmangin një krizë duke ofruar të stacionojnë forca në ishull.

Propozimi u diskutua në një takim të aleatëve të NATO-s në Bruksel të enjten, ku anëtarët udhëzuan Shtabin Suprem të Fuqive Aleate në Evropë që të shqyrtonte mundësitë për sigurimin e Arktikut.

Burimet thanë se operacioni i mundshëm mund të variojë nga një vendosje e plotë ushtarake deri në një kombinim ushtrimesh, shkëmbimi të inteligjencës dhe ridrejtimi i shpenzimeve të mbrojtjes.

Çdo mision ka të ngjarë të veprojë nën ombrellën e NATO-s dhe të jetë i ndarë nga operacionet ekzistuese në Baltik dhe Poloni.

 

