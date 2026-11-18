Vendet evropiane mbështesin zotimin e Turqisë për elektrifikimin “35×35” në COP31 në Antalya
Ministrat nga qeveritë e vendeve evropiane shprehën mbështetjen për përfshirjen e objektivit global të elektrifikimit “35×35” të Turqisë në dokumentin përfundimtar të vendimit të Konferencës së 31-të të Palëve (COP31), Samitit të OKB-së për klimën të mbajtur në Antalya, raporton Anadolu.
Udhëheqja e përbashkët e Turqisë dhe Australisë propozoi premtimin “35×35” për të rritur pjesën e energjisë elektrike në konsumin global të energjisë në 35 për qind deri në vitin 2035. Nisma mori vrull në Antalya, ku rreth 75 vende vendosën të mbështesin premtimin gjatë Samitit të Klimës.
Delegatët e BE-së vunë në dukje se zgjerimi global i rrjetit që kërkon ky premtim, duhet të vendoset nëpërmjet burimeve të energjisë së pastër dhe të rinovueshme për të luftuar ndryshimin e klimës.
Ministrja daneze e Klimës, Energjisë dhe Shërbimeve, Samira Nawa tha për Anadolu se Danimarka nënshkroi zotimin, duke shpresuar se vendet e tjera do të tregojnë mbështetje për qëllimin e elektrifikimit.
Ambasadori suedez i Klimës, Mattias Frumerie tha se avancimi i elektrifikimit të pastër dhe heqja graduale e karburanteve fosile do të dërgojë një mesazh kyç të kërkesës në tregjet globale të energjisë dhe se përfshirja e tranzicionit në rezolutën përfundimtare të samitit do të ndihmojë aleatët të ndërtojnë ekonomi më elastike dhe të mbështesin vendet e gjelbra.
Ministri i Mjedisit, Klimës dhe Biodiversitetit i Luksemburgut, Serge Wilmes tha se zgjerimet e ardhshme të infrastrukturës duhet të mbështeten në gjenerimin e pastër, duke i bërë jehonë mbështetjes në mbarë bllokun e BE-së për zotimin “35×35”.
Zëvendësministri portugez i Energjisë, Jean Barroca tha se Lisbona po mbështet nismën dhe se dokumenti përfundimtar COP31 duhet të lidhë elektrifikimin me prodhimin e energjisë me emetim zero ndërsa prioritetet e dyfishta të zgjerimit të rrjetit dhe furnizimit me energji më të gjelbër duhet të adresohen në të njëjtën kohë që vendet të arrijnë qëllimet e tyre klimatike.
Ai u kërkoi politikëbërësve të fokusohen në elektrifikimin në bisedimet për klimën si dhe që direktiva e BE-së për Energjinë e Rinovueshme dhe amendamentet e saj të ardhshme të marrin në konsideratë elektrifikimin.