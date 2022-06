Vendet e G7-tës do të ndalojnë importin e arit rus

Shtatë vendet më të pasura të botës do të shpallin ndalim të importeve të arit rus, tha sot presidenti amerikan Joe Biden, raporton Anadolu Agency (AA).

Udhëheqësit e shtatë vendeve më të pasura të botës (G7) do të mblidhen në Gjermani për bisedime mbi sanksionet shtesë kundër Rusisë dhe rindërtimin afatmesëm dhe afatgjatë të Ukrainës.

Duke konfirmuar raportimet e mëparshme për një ndalim të afërt, Biden tha: “Shtetet e Bashkuara i kanë vendosur kosto të paprecedentë (presidentit rus Vladimir) Putin për t’i mohuar atij të ardhurat që i nevojiten për të financuar luftën e tij kundër Ukrainës”.

“Së bashku, G7 do të njoftojë se ne do të ndalojmë importin e arit rus, një eksport i madh që tubon dhjetëra miliarda dollarë për Rusinë”, shtoi ai.

Me 331 tonë të vlerësuara në vitin 2020, Rusia renditet e dyta për sa i përket prodhimit global të arit, që përbën 9 për qind të totalit botëror, sipas të dhënave të SP Global.

Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar konfirmoi gjithashtu sot se do të vendoset ndalim për importet e arit rus, duke thënë se eksportet e reja të arit rus nuk do të lejohen më të hyjnë në Britani, Kanada, SHBA dhe Japoni.

“Londra është një qendër e madhe tregtare globale e arit dhe sanksionet e Mbretërisë së Bashkuar, të cilat do të jenë të parat e llojit të tyre që do të zbatohen kundër Rusisë kudo në botë, do të kenë ndikim të madh në aftësinë e Putinit për të mbledhur fonde”, tha qeveria në një deklaratë.

Sipas deklaratës së qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar, ndalimi i importit të arit, i cili do të hyjë në fuqi së shpejti, do të zbatohet për arin e saponxjerrë ose të rafinuar.

Ndalesa nuk do të ndikojë në arin me origjinë ruse të eksportuar më parë nga Rusia.