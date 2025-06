Veliaj kërkon lirimin nga burgu, Apeli shqyrton masën e sigurisë të hënën

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, i cili prej muajit shkurt ndodhet në paraburgim në Burgun e Durrësit, do të dalë këtë të hënë përpara Gjykatës së Apelit të Posaçëm, ku do të shqyrtohet kërkesa e tij për ndryshim të masës së sigurisë.

Përmes avokatëve të tij, Veliaj kërkon lirimin nga qelia dhe zëvendësimin e masës me një më të butë, duke ofruar gjithashtu garanci pasurore në mbështetje të kërkesës.

Më herët, ai ka depozituar edhe një rekurs në Gjykatën e Lartë për të njëjtën çështje, por deri më tani nuk është caktuar data e shqyrtimit dhe trupa gjykuese që do ta trajtojë.

Veliaj ndodhet në hetim nga SPAK për çështje që lidhen me shpërdorim detyre dhe korrupsion në ushtrimin e funksioneve publike. Seanca në Apelin e Posaçëm pritet të jetë vendimtare për ecurinë e mëtejshme të procesit ndaj tij./euronews/

