Veles, i premtuan punë nga shtëpia dhe morën kredi të shpejtë në emrin e saj, dy të arrestuar

Policia ka arrestuar një 65-vjeçar nga Shtipi dhe një grua 46-vjeçare nga Velesi nën dyshimin për mashtrim dhe keqpërdorim të të dhënave personale, njofton Ministria e Punëve të Brendshme (MPB). D.K. nga Shtipi dhe T.K. nga Velesi u arrestuan pas një ankese nga një grua 47-vjeçare nga Shtipi.

Gruaja raportoi se i ishte ofruar një punë në internet, për të cilën kishte dërguar të dhënat e saj personale. Më vonë, të dhënat e gruas u keqpërdorën dhe në emrin e saj u bë një kërkesë për kredi të shpejtë, dhe 40,000 denarë u paguan në llogarinë e viktimës nga një shoqëria financiare.

Më pas, shton MPB, një person tjetër e telefonoi gruan dhe i kërkoi asaj t’i kthente paratë, duke pretenduar se gjoja ishin paguar gabimisht. Pas kësaj bisede, gruaja dyshoi për mashtrim dhe menjëherë e raportoi rastin në stacionin e policisë.

Zyrtarët e policisë morën menjëherë masa për të zbardhur rastin. Të dëmtuarit iu dhanë kartëmonedha të shënuara për t’ia dorëzuar personit që i kërkoi paratë, i cili duhej të vinte me taksi në një vend të caktuar në Veles. Pas dorëzimit të parave, policia arrestoi D.K., i cili drejtonte taksinë, dhe T.K., i cili ishte në automjet.

“Bisedë zyrtare me ta u krye në SPB të Velesit. Me urdhër të gjykatës, u krye një kontroll në shtëpinë e T.K., gjatë së cilës u gjetën dhe u sekuestruan sende me origjinë nga vepra penale”, njoftoi MPB.

Policia shtoi se gjatë intervistës zyrtare me T.K. nga Velesi, u përcaktua se ajo, në bashkëpunim me P.S., i cili po vuan dënimin me burg në Shtip, ka kryer disa vepra penale në të njëjtën mënyrë. Zyrtarët e burgut bastisën shtëpinë e P.S. në Shtip dhe sekuestruan një telefon celular. Ministria e Brendshme informon se pas dokumentimit të plotë të rastit, kundër personave do të ngrihen akuza përkatëse.

