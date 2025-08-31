Vdes një i paraburgosur në burgun e Shutkës
Një i paraburgosur vdiq dje në qendrën e paraburgimit në Shkup në Shuto Orizar, njoftoi Ministria e Punëve të Brendshme (MPB).
Ata thonë se rasti është raportuar nga një punonjës i burgut në Sektorin e Punëve të Brendshme (SPB) Shkup, pasi i paraburgosuri kërkoi ndihmë mjekësore.
“Dje rreth orës 15:30, u raportua se M.P. nga Koçari i Poshtëm, i cili ishte në paraburgim në Qendrën e Paraburgimit në Shkup, kërkoi ndihmë mjekësore. Një mjek nga Shërbimi i Mjekësisë Emergjente e shpalli të vdekur në orën 15:58”, thuhet në deklaratën e policisë.
Sipas mjekëve, në trupin e të ndjerit nuk u gjetën shenja dhune.