Vdes një i paraburgosur në burgun e Shutkës

Një i paraburgosur vdiq dje në qendrën e paraburgimit në Shkup në Shuto Orizar, njoftoi Ministria e Punëve të Brendshme (MPB).

Ata thonë se rasti është raportuar nga një punonjës i burgut në Sektorin e Punëve të Brendshme (SPB) Shkup, pasi i paraburgosuri kërkoi ndihmë mjekësore.

“Dje rreth orës 15:30, u raportua se M.P. nga Koçari i Poshtëm, i cili ishte në paraburgim në Qendrën e Paraburgimit në Shkup, kërkoi ndihmë mjekësore. Një mjek nga Shërbimi i Mjekësisë Emergjente e shpalli të vdekur në orën 15:58”, thuhet në deklaratën e policisë.

Sipas mjekëve, në trupin e të ndjerit nuk u gjetën shenja dhune.

