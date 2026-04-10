Vdes kryetari i Këshillit Strategjik të Iranit pas plagëve të marra në sulmin amerikano-izraelit
Kreu i Këshillit Strategjik për Marrëdhëniet me Jashtë të Iranit, Kamal Kharrazi vdiq pas plagëve që mori nga një sulm amerikano-izraelit që shënjestroi shtëpinë e tij më 1 prill, raportoi media shtetërore e Iranit, transmeton Anadolu.
Kharrazi kishte shërbyer gjithashtu si ministër i Jashtëm i Iranit nga viti 1997 deri në vitin 2005. Gruaja e tij u vra në sulmin ndaj shtëpisë së tyre, raportoi agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Fars.
Armiqësitë në rajon u përshkallëzuan pasi SHBA-ja dhe Izraeli më 28 shkurt nisën sulme të përbashkëta ndaj Iranit, të cilat lanë mijëra të vdekur dhe të plagosur.
Të martën, Washingtoni dhe Teherani njoftuan armëpushim dyjavor që synon të hapë rrugën për një marrëveshje përfundimtare për t’i dhënë fund luftës.