Vdekja e Zukorliçit: pse i biri s’e morri seriozisht Sheshelin?

Usama Zukorliç, djali i myftiut të ndjerë Muamer Zukorliç dhe lideri i Partisë për Drejtësi dhe Pajtim, lëshoi ​​informacione të dielën se kishte marrë analiza nga laboratorë të huaj që konfirmuan se babai i tij ka shumë të ngjarë të ishte helmuar.

Në një intervistë për Nova.rs, ai se pse i ka mbajtur të fshehtë hetimet për shkakun e mundshëm të vdekjes së babait të tij.

Duke folur në TV Pink menjëherë pas vdekjes së babait të tij, Usama Zukorliç, duke komentuar deklaratat e Vojisllav Sheshel se babai i tij ka shumë të ngjarë të ishte helmuar, tha se i ndjeri myftiu Zukorliç kishte probleme me zemrën dhe se ndoshta ai ishte shkaku i vdekjes.

Ndaj, në intervistën për portalin Nova.rs, Usame ka përsëritur se babai i tij kishte probleme me zemrën, por nuk e dinte shkakun e vdekjes në atë kohë.

“Ai vërtet kishte diagnostikuar probleme në zemër. Nuk thashë se cili ishte shkaku i vdekjes, as nuk mund ta dimë me siguri. Ende nuk e dimë me siguri se çfarë e shkaktoi atakun në zemër. Doja të besoja se myftiu i ndjerë vdiq me vdekje natyrale dhe doja që rezultatet e hulumtimit tonë të tregonin këtë”, tha Zukorliç dhe shtoi se gjithçka që deklaron, e deklaron në bazë të treguesve, si atëherë ashtu edhe tani.

“Nuk mund të flisnim për helmim të mundshëm derisa të merrnim rezultatet e kërkimeve laboratorike. Ajo që unë dhe njerëzit e afërt nuk lejuam ishte të mbeteshin nën vellon e fshehtësisë. Nuk e pranuam faktin që nuk u krye asnjë hetim, se në spital nuk është bërë raport dhe se nuk është bërë autopsi”, ka thënë Usame.

I pyetur se pse prokuroria dhe policia e Novi Pazarit dhe Serbisë nuk janë informuar për hetimet që ka bërë ai dhe familja e tij, nëse tashmë kanë dyshuar se babai i tij është helmuar, Usame ka thënë se e kanë njoftuar prokurorinë sapo kanë marrë raporte nga laboratori.

“Kur kemi krijuar dyshime të arsyeshme, atëherë kemi filluar me veprimet. Menjëherë paraditen e së hënës është dorëzuar kallëzim penal në Prokurorinë e Republikës”.

E pyetur se pse Elma Elfiq Zukorliç(bashkëshortja e babait të tij por jo nëna e tij) si një nga bashkëpunëtoret më të afërta të myftiut të ndjerë, nuk ishte e informuar se po bëhen analiza jashtë vendit dhe pse të gjitha informacionet i mori vesh përmes mediave, Usame tha se e gjithë familja e kishte marrë vesh për rezultatet e kërkime laboratorike pak para konferencës për shtyp.

“Të gjithë anëtarët e familjes sime mësuan për rezultatet e analizave pak para se të organizoja konferencën për shtyp, kështu që Elma Elfiç Zukorliç e mori vesh lajmin në të njëjtën kohë me Umeja Abu Taha Zukorliq, nëna ime, në të njëjtën kohë me mua, motrat e rritura, dhe në të njëjtën kohë kur me nënën e të ndjerit myfti”, tha ai dhe theksoi se për shkak të sigurisë së hetimeve, vetëm pak persona e dinin për hetimin.

Kujtojmë se Muamer Zukorliç ndërroi jetë krejt papritmas muaj më parë. Ai ishte figura më e madhe muslimane e Serbisë. /tesheshi.com/