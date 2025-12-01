Vdekja e Shpat Kasapit, ditë zie në Tetovë
Komuna e Tetovës sot është në ditë zie, për shkak të vdekjes së këngëtarit Shpat Kasapi. Tetova është vendlindja e këngëtarit shqiptar.
“Shpat Kasapi ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e kulturës dhe muzikës në Komunën e Tetovës, në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe në skenën muzikore shqiptare. Në ditën e zisë, rekomandohet që institucionet publike, personat juridikë dhe qytetarët të përmbahen nga organizimi i festave, kremtimeve dhe ngjarjeve muzikore”, theksohet në vendimin e Këshillit të Komunës së Tetovës.