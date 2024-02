Vdekja e Navalnyt, SHBA paralajmëron 500 sanksione të reja ndaj Rusisë

SHBA ka njoftuar më shumë se 500 sanksione të reja kundër Rusisë për pushtimin e saj në Ukrainë dhe vdekjen e liderit të opozitës, Alexei Navalny. Këto përfshijnë masa kundër sistemit kryesor të pagesave me karta të Rusisë, institucioneve financiare dhe ushtarake dhe zyrtarëve të përfshirë në burgosjen e Navalnyt.

BE ka njoftuar gjithashtu sanksione të reja për aksesin në teknologjinë ushtarake. Masat vijnë një javë, pasi Navalny vdiq papritur në një burg të Rrethit Arktik. Presidenti i SHBA Joe Biden, i cili u takua me të venë dhe vajzën e kritikut në San Francisko të enjten, ka thënë se nuk mund të ketë asnjë dyshim se presidenti rus ishte fajtor për vdekjen e tij.

Por është e paqartë se çfarë ndikimi do të kenë sanksionet në ekonominë e Rusisë. Masat e saposhpallura të SHBA përfshijnë gjithashtu rreth 100 firma dhe individë, të cilët gjithashtu do të përballen me kufizime të eksportit. Të tjerë synojnë operatorin shtetëror të Mir, sistemi kryesor i pagesave të Rusisë, i cili është bërë më i spikatur, që kur Visa dhe Mastercard pezulluan shërbimet e tyre atje.

Kompanitë e përfshira në fuqizimin e përpjekjeve luftarake të Rusisë, zhvillimin e prodhimit të ardhshëm të energjisë të vendit dhe bashkëpunimin e tij me Iranin mbi dronët, do të goditen gjithashtu.

Më shumë se dy duzina subjekte jashtë Rusisë – duke përfshirë njerëz në Kinë, Emiratet e Bashkuara Arabe, Vietnam dhe Lichtenstein – janë sanksionuar gjithashtu, të akuzuar se janë të lidhur me biznese që dërgojnë materiale në ushtrinë ruse. Në një deklaratë, Presidenti Biden tha se ata do të sigurojnë që presidenti rus Vladimir Putin të paguajë një çmim edhe më të lartë për agresionin e tij jashtë vendit dhe shtypjen në vend.

Kjo paketë e fundit e çon numrin e subjekteve të sanksionuara në mbi 4,000 dhe vjen në prag të përvjetorit të dytë të pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia. “Dy vjet më parë, ai u përpoq të fshinte Ukrainën nga harta. Nëse Putini nuk paguan çmimin për vdekjen dhe shkatërrimin e tij, ai do të vazhdojë,” tha Biden në deklaratë.

Të premten, BE-ja njoftoi gjithashtu grupin e saj të 13-të të sanksioneve – duke synuar afro 200 kompani dhe njerëz të akuzuar për ndihmën e Rusisë në blerjen e armëve ose për përfshirje në rrëmbimin e fëmijëve ukrainas – diçka që Moska e mohon. Ato përfshinin 10 kompani ruse dhe individë të përfshirë në dërgimin e armatimeve të Koresë së Veriut në Rusi, përfshirë ministrin e mbrojtjes të Koresë së Veriut.

“Ne mbetemi të bashkuar në vendosmërinë tonë për të goditur makinën e luftës ruse dhe për të ndihmuar Ukrainën të fitojë luftën e saj legjitime për vetëmbrojtje”, tha shefi i politikës së jashtme të BE-së, Josep Borrell. BE-ja tani ka listuar më shumë se 2000 individë, që do i sanksionuar, që nga fillimi i luftës.

Në përgjigje, Ministria e Jashtme e Rusisë tha se kishte zgjeruar ndjeshëm listën e zyrtarëve dhe politikanëve të BE-së, të cilëve u ndalohej hyrja në Rusi. “Bashkimi Evropian po vazhdon përpjekjet e tij të pafrytshme për të ushtruar presion mbi Rusinë përmes masave kufizuese të njëanshme”, thuhet në një deklaratë.

MARKETING