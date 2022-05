Vazhdon protesta e të punësuarve në drejtorinë e librave amë

Ndërkaq, greva e të punësuarve në drejtorinë për menaxhimin e librave amë ka hyrë në ditën e pestë. Kryetari i Sindikatës së Drejtorisë për Menaxhim me Librat Amë Toni Milloshevski tha se greva do të vazhdojë derisa të plotësohen kërkesat për nënshkrimin e marrëveshjes kolektive, rritje lineare të pagave me 30% dhe përmirësim të kushteve të punës. “Rritja e pagës minimale në vitin 2022 ka sjellë barazimin e pagave të punonjësve me tituj të ndryshëm. Ne si Sindikatë e Pavarur e Drejtorisë së librave amë konsiderojmë se duhet të ketë rritje lineare të pagave të të gjithë punëtorëve të DMLA, të cilat nuk janë rritur me vite. Deri në vitin 2010 ishim nën MPB, ndërsa prej atëherë askush nuk na ka dhënë as rritje page, as ngritje në detyrë. Kemi kolegë që punojnë edhe pas 30 vitesh dhe akoma janë referentë të rinj. Ka kolegë që marrin 14.700 denarë, nuk marrin 15.200, sa ishte paga minimale, që normalisht tani duhet të jetë 18.000”, tha Milloshevski. Në ditën e pestë të grevës, Sindikata akuzon se u bëjnë presion për ta ndërprerë atë. Milloshevski përkujtoi se sindikata ka kërkuar që të inicohet procedurë pajtimi me Drejtorinë, por nuk ka pas mirëkuptim. Greva e kësaj Sindnikate ka filluar më 27 prill.