Vazhdon përhapja e Nilit Perëndimor, 53 raste në Maqedoninë e Veriut
Ethet e Nilit Perëndimor vazhdojnë të përhapen me shpejtësi në Maqedoninë e Veriut dhe Evropë. Deri më tani, në vend janë regjistruar 53 raste, nga të cilat 50 janë konfirmuar në laborator dhe tre janë të dyshuar. Gjashtë persona kanë vdekur. 18 pacientë aktualisht po trajtohen në Klinikën për Sëmundje Infektive, ndërsa virusi është zbuluar edhe në një korb të ngordhur të gjetur në Resnjë.
Në të njëjtën kohë, të dhënat e fundit kombëtare nga Evropa tregojnë rritje të ndjeshme të infeksioneve. Në Greqi, numri i rasteve ka arritur në 232, me 19 vdekje, dhe Italia ka raportuar 432 raste të konfirmuara dhe 17 vdekje.
Maqedonia: 53 raste dhe gjashtë vdekje
Vdekja e fundit në Maqedoni u regjistrua tek një pacient 72-vjeçar nga Shkupi, i cili ishte shtruar në spital për 15 ditë me pasqyrë të rëndë klinike dhe sëmundje të rënda shoqëruese. Me vdekjen e tij, numri i vdekjeve nga ethet e Nilit Perëndimor në vend është rritur në gjashtë.
Drejtori i Klinikës së Sëmundjeve Infektive, Fadil Cana, informoi se deri më tani janë shtruar në spital 51 pacientë, nga të cilët 27 janë shëruar dhe janë liruar. Aktualisht, 18 pacientë po trajtohen në Klinikë, dhe te 15 prej tyre, testet laboratorike kanë konfirmuar një formë neuroinvazive të infeksionit. Pesë pacientë janë në kujdes intensiv për shkak të një tabloje të rëndë klinike.
Ministria e Shëndetësisë njoftoi një ditë më parë se kishte 53 persona që ishin shtruar në spital, kishin ose dyshoheshin për ethet e Nilit Perëndimor, nga të cilët 50 u konfirmuan dhe tre u dyshuan.
Virusi u zbulua edhe te një korb në Resnjë.
Përveç rasteve te njerëzit, prania e virusit u konfirmua edhe te një korb i ngordhur i gjetur në një park në Resnjë. Ky është rasti i dytë i regjistruar i virusit të Nilit Perëndimor te një shpend në Maqedoni. Më parë, virusi u konfirmua te një korb i ngordhur i gjetur në Shkup.
Zbulimi i virusit te shpendët është i rëndësishëm për monitorimin e qarkullimit të virusit, pasi shpendët janë pjesë e ciklit natyror të virusit të Nilit Perëndimor, ndërsa mushkonjat e transmetojnë virusin midis kafshëve dhe herë pas here te njerëzit.