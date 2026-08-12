Vazhdon gjykimi për zjarrin në diskotekën e Koçanit
Sot në sallën e gjyqit në Idrizovë do të vazhdojë gjykimi për zjarrin tragjik në diskotekën “Pulse” në Koçan, ku më 16 mars 2025 humbën jetën 63 persona dhe mbi 200 të tjerë u lënduan.
Në seancën e sotme do të prezantohet ekspertiza ndërtimore për objektin “Pulse” dhe do të merren në pyetje ekspertët që e kanë përgatitur atë.
Në seancën e kaluar, eksperti gjyqësor dhe profesori në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, Goran Markovski, deklaroi se ekspertiza kishte treguar se në “Pulse” nuk ishin respektuar standardet, rregulloret dhe procedurat e nevojshme.
Sipas njoftimit, me këtë ekspertizë pritet të përfundojë paraqitja e provave nga Prokuroria.
Gjykimi drejtohet nga gjyqtarja Dijana Gruevska-Ilievska, ndërsa Prokuroria përfaqësohet nga 15 prokurorë publikë.
Zjarri në “Pulse” shpërtheu gjatë një koncerti të grupit DNA dhe shkaktoi një nga tragjeditë më të mëdha në historinë e fundit të vendit.