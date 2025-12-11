Vazhdon gjykimi për tragjedinë në Koçani
Gjykimi për tragjedinë në Koçan, ku humbën jetën 63 persona dhe u plagosën mbi 200 të tjerë, do të vazhdojë sot me fjalët hyrëse nga mbrojtja e të pandehurit të 26-të, Shefket Haziri nga Ministria e Ekonomisë. Ndërkohë në seancën e djeshme mbrojtja e të pandehurve, ish-ministra të ekonomisë dhe drejtorë të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim (DMSH), mohoi fajësinë dhe kontestoi aktakuzën, duke pretenduar se nuk kishin as autoritet ligjor dhe as fuqi faktike për të ndikuar në rezultatin tragjik të zjarrit, të shkaktuar nga piroteknika të papërshtatshme për një dhomë të mbyllur dhe të përdorura në kundërshtim me ligjin për piroteknikën.