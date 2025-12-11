Vazhdon gjykimi për tragjedinë në Koçani

Vazhdon gjykimi për tragjedinë në Koçani

Gjykimi për tragjedinë në Koçan, ku humbën jetën 63 persona dhe u plagosën mbi 200 të tjerë, do të vazhdojë sot me fjalët hyrëse nga mbrojtja e të pandehurit të 26-të, Shefket Haziri nga Ministria e Ekonomisë. Ndërkohë në seancën e djeshme mbrojtja e të pandehurve, ish-ministra të ekonomisë dhe drejtorë të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim (DMSH), mohoi fajësinë dhe kontestoi aktakuzën, duke pretenduar se nuk kishin as autoritet ligjor dhe as fuqi faktike për të ndikuar në rezultatin tragjik të zjarrit, të shkaktuar nga piroteknika të papërshtatshme për një dhomë të mbyllur dhe të përdorura në kundërshtim me ligjin për piroteknikën.

MARKETING

Të ngjajshme

LAMM: Normalizohet qarkullimi në Evzoni, pa vonesa në kufi

LAMM: Normalizohet qarkullimi në Evzoni, pa vonesa në kufi

I dërguari i SHBA-së: Turqia duhet t’i bashkohet forcës stabilizuese në Gaza

I dërguari i SHBA-së: Turqia duhet t’i bashkohet forcës stabilizuese në Gaza

Sulm në Detin e Zi, cisterna ruse përfshihet nga flakët pas goditjes së dronëve ukrainas

Sulm në Detin e Zi, cisterna ruse përfshihet nga flakët pas goditjes së dronëve ukrainas

Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Kryeministri spanjoll: Ata që janë përgjegjës për “gjenocidin” në Gaza duhet të mbajnë përgjegjësi

Kryeministri spanjoll: Ata që janë përgjegjës për “gjenocidin” në Gaza duhet të mbajnë përgjegjësi

Nevzat Bejta do të jetë kandidati i VLEN-it për Gostivarin

Nevzat Bejta do të jetë kandidati i VLEN-it për Gostivarin