Vazhdon fushata zgjedhore – Prof. Dr. Sylejman Baki në takim me banorët e Velesit

Bartësi i njësisë zgjedhore 3 nga Fronti Europian, Prof. Dr. Sylejman Baki, ka vazhduar me fushatën zgjedhore, ku sot kishte rastin që të takohet me banorët e fshatrave Slivnik dhe Klukovec të komunës së Velesit. Në këto takime, u dëgjuan problemet me të cilat ballafaqohen banorët e kësaj ane, ku me këtë rast u bë thirrje që të përkrahet Fronti Europian.

Motoja kryesore e Bakit për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të 24 prill dhe 8 majit është:”Të gjithë bashkë do të arrijmë fitoren më 24 prill dhe 8 maj”.

