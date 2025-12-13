Vazhdon forma e lartë e Vedat Muriqit – ylli dardan gjen rrjetën ndaj Elches

Mallorca ka shënuar fitore me rezultat 3-1 në shtëpi ndaj Elches në kuadër të javës së 16-të në elitën e futbollit spanjoll.

Një ndër autorët e këtyre golave për ekipin spanjoll ishte edhe sulmuesi kosovar Vedat Muriqi, i cili po kalon në një formë të jashtëzakonshme këtë sezon.

31-vjeçari ishte autor i golit të tretë të cilin ai e realizoi në minutën e 89-të pas asistimit nga Omar Mascarell.

Për Muriqin, ky ishte goli i tij i nëntë këtë edicion në La Liga teksa ka 15 ndeshje të zhvilluara.

Me këtë fitore Mallorca shkon në kuotën e 17 pikëve dhe aktualisht mban pozitën e 14-të në renditje.

Muriqi me shokë në mesjavë do të luajnë në Kupën e Mbretit, ku do të udhëtojnë te Deportivo La Coruna, para se të rikthehen në La Liga me duelin ndaj Valencias.

