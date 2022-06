Vazhdojnë sanksionet për Ballkanin Perëndimor, Biden shtyn nënshkrimin e urdhrit ekzekutiv

Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, ka marrë vendim për zgjerimin e masave të emergjencës për Ballkanin Perëndimor.

Siç thuhet në njoftimin e Shtëpisë së Bardhë, urdhri ekzekutiv i datës 8 qershor 2021 do të vazhdojë të jetë në fuqi edhe përtej datës 26 qershor 2022.

”Në përputhje me këtë dispozitë, i kam dërguar Regjistrit Federal për publikim njoftimin e bashkangjitur ku thuhet se urgjenca kombëtare në lidhje me Ballkanin Perëndimor e shpallur në Urdhrin Ekzekutiv 13219 të datës 26 qershor 2001, sipas të cilit janë ndërmarrë hapa shtesë në Ekzekutiv. Urdhri 13304 i 28 majit 2003, dhe i cili u zgjerua në fushëveprimin me Urdhrin Ekzekutiv 14033 të 8 qershorit 2021, do të vazhdojë në fuqi përtej 26 qershor 2022”, thuhet në njoftim, raporton Express.

“Aktet e dhunës ekstremiste dhe aktivitetet obstruksionist, dhe situata në Ballkanin Perëndimor, që pengojnë progresin drejt një qeverisje demokratike dhe efektive dhe integrimin e plotë në institucionet euroatlantike, nënvizohen në këto Urdhra Ekzekutiv, vazhdojnë të përbëjnë një kërcënim të pazakontë dhe të jashtëzakonshëm për sigurinë kombëtare dhe politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara. Prandaj, unë kam vendosur që është e nevojshme të vazhdohet emergjenca kombëtare e shpallur në Urdhrin Ekzekutiv 13219 në lidhje me Ballkanin Perëndimor”, ka thënë Joe Biden.

Në qershor të vitit 2021, presidenti Joe Biden kishte nënshkruar urdhrin ekzekutiv në të cilin tregoheshin sanksione shtesë, duke përfshirë shënjestrimin e personave që kërcënojnë paqen sigurinë, stabilitetin ose integritetin territorial të çdo zonë ose shteti në Ballkanin Perëndimor, si dhe shënjestrimin e atyre që janë përgjegjës ose bashkëpunëtorë ose që janë të përfshirë direkt ose tërthorazi në abuzimin e të drejtave të njeriut në Ballkanin Perëndimor.

Gjithashtu në vitin 2021 Biden kishte zgjeruar kriteret për të adresuar edhe sfidat si korrupsioni dhe veprimtaritë e tjera që pengojnë institucionet dhe marrëveshjet ndërkombëtare.