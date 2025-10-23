Vazhdojnë kërkimet në Gaza për trupat e pengjeve izraelite

Operacionet e kërkimit në Gaza vazhdojnë për të gjetur trupat e pengjeve izraelite dhe për t’i transferuar ato në Izrael sipas marrëveshjes së armëpushimit, raporton Anadolu.

Gjatë luftës, Hamasi tha se ushtria izraelite ka bombarduar lokacionet ku mbaheshin peng izraelitët, duke rezultuar në vdekjen e disa prej tyre nën rrënoja.

Makineritë e ndërtimit operojnë në Khan Younis për të gërmuar disa metra nën sipërfaqe në kërkim të mbetjeve, megjithatë përpjekjet mbeten të kufizuara për shkak të mungesës së pajisjeve në enklavë.

Që nga 13 tetori, Hamasi ka liruar 20 pengjet e mbetura izraelite të gjalla dhe ka kthyer trupat e 16 të tjerëve në këmbim të gati 2 mijë të burgosurve palestinezë.

Megjithatë, Izraeli pretendon se 13 të burgosur të tjerë mbeten, duke pretenduar se një nga trupat e kthyer nuk përputhej me asnjë nga personeli i tij i zhdukur.

Hamasi tha se synon të “mbyllë çështjen”, por kërkon më shumë kohë, pajisje të përparuara dhe makineri të rënda për të gjetur dhe për të rimarrë trupat e mbetur.

Një marrëveshje e armëpushimit prej 20 pikash në Gaza u arrit midis Izraelit dhe Hamasit në fillim të këtij muaji, bazuar në një plan të paraqitur nga presidenti amerikan, Donald Trump.

Faza e parë e marrëveshjes përfshin lirimin e pengjeve izraelite në këmbim të të burgosurve palestinezë. Plani parashikon gjithashtu rindërtimin e Gazës dhe krijimin e një mekanizmi të ri qeverisës pa Hamasin.

Që nga tetori i vitit 2023, lufta gjenocidale e Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 68 mijë njerëz dhe ka plagosur më shumë se 170 mijë të tjerë.

