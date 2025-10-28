Vazhdojnë evakuimet nga Gaza në Belgjikë

Vazhdojnë evakuimet nga Gaza në Belgjikë

Qeveria belge njoftoi se 75 persona mbërritën në vend pas evakuimit nga Gaza, transmeton Anadolu.

Në një deklaratë nga Ministria e Punëve të Jashtme thuhet se 75 personat që u evakuuan nga Gaza hynë në vend nëpërmjet aeroportit Ostend.

Sipas lajmeve në media, ka shkuar në 850 numri i personave të sjellë në vend nga Gaza.

Ndërkohë thuhet se pritet të evakuohen edhe 150 persona të tjerë.

Në mesin e personave të evakuuar përfshihen shtetas belgë, të afërm të tyre ose “refugjatë të njohur”.

