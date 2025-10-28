Vazhdojnë evakuimet nga Gaza në Belgjikë
Qeveria belge njoftoi se 75 persona mbërritën në vend pas evakuimit nga Gaza, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë nga Ministria e Punëve të Jashtme thuhet se 75 personat që u evakuuan nga Gaza hynë në vend nëpërmjet aeroportit Ostend.
Sipas lajmeve në media, ka shkuar në 850 numri i personave të sjellë në vend nga Gaza.
Ndërkohë thuhet se pritet të evakuohen edhe 150 persona të tjerë.
Në mesin e personave të evakuuar përfshihen shtetas belgë, të afërm të tyre ose “refugjatë të njohur”.