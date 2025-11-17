Vazhdojnë edhe sot ndeshjet e kualifikueseve për Botërorin 2026
Kemi ardhur në ndeshjet e fundit të fazës kualifikuese të Botërorit 2026.
Befasi të mëdha ndodhën gjatë këtyre javëve, me disa që u kualifikuan, u eliminuan dhe shkuan në play-off.
6 ndeshje interesante do të zhvillohen gjatë ditës së sotme.
Vëmendja do të jetë në ndeshjen Gjermani-Sllovaki, pasi që të dyja gjenden në një fazë interesante sepse kjo ndeshje përcakton pozicionet e tyre në grupin A.
Këto janë ndeshjet që zhvillohen:
Të gjitha këto pritet të zhvillohen në të njëjtën kohë, në orën 20:45.