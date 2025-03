Vasoski pezullohet për një muaj pas dënimit me karton të kuq

Skuadra e Sileksit do të jetë pa trajnerin Aleksandar Vasoski për një muaj, pas një incidenti me arbitrat gjatë ndeshjes me Vardarin. Pas përfundimit të ndeshjes, trajneri Vasoski u përjashtua nga fusha me karton të kuq për shkak të një shkëmbimi fjalësh me gjyqtarët. Për këtë akt, Vasoski u dënua me një muaj pezullim dhe 200 euro gjobë. Pezullimi do të hyjë në fuqi më 10 mars dhe do të zgjasë deri më 10 prill, duke lënë Sileksin pa trajner për tri ndeshje të ardhshme, kundër Brera Strumicës, Tikveshit dhe Voska Sport. Përveç Vasoskit, për shkak të kartonit të kuq, edhe Ilija Donov është pezulluar për një ndeshje.

MARKETING