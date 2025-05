Vasil Jovanov dënohet me 12 vjet burg për aksidentin tragjik në Shkup ku humbi jetën Frosina Kulakova

Vasil Jovanov është dënuar sot me 12 vjet burg për vdekjen e Frosina Kulakovës në Bulevardin “Aradhat Partizane” në Shkup. Gjatë shpalljes së vendimit, gjykatësi informoi se Jovanovi kishte 0.80 promil alkool në gjak dhe e kishte goditur Frosinën me 91 kilometra në orë me automjetin “Peugeot 207” në pronësi të babait të tij.

MARKETING

Dënimi me burgim përfshin edhe kohën e kaluar në paraburgim. Jovanovit iu ndalua gjithashtu të drejtonte një automjet të kategorisë B për 5 vjet.

Pasi u shpall vendimi, babai i Frosinës, Todor Kulakov, doli menjëherë nga salla e gjyqit dhe bërtiti “gjykata është mafioze”.

Në seancën e fundit dëgjimore, Jovanov u deklarua fajtor dhe shprehu pendim. Prokurori, si provë për përcaktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit, deklaroi para gjykatës se Jovanov ka një vendim të formës së prerë me dënim me burg prej 3 vitesh e 10 muajsh dhe 5 procedura kundërvajtëse për kundërvajtje të ndryshme në trafik, të cilat nuk janë përpunuar./

MARKETING