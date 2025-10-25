Vashat e Çairit të papërmbajtshme, triumf në derbin ndaj Kumanovës!

Vashat e Çairit të papërmbajtshme, triumf në derbin ndaj Kumanovës!

Në derbin e javës në kampionatin elitar të hendbollit për femra në Maqedoninë e Veriut, skuadra e WHC Çair ka regjistruar një fitore të madhe ndaj rivaleve nga Kumanova, me rezultat bindës 26–17.

Vajzat e drejtuara nga trajneri Basri Latifi dominuan ndeshjen nga fillimi deri në fund, duke treguar forcë fizike, disiplinë taktike dhe lojë kolektive në çdo repart. Me këtë sukses, Çairi shënon fitoren e gjashtë radhazi, duke konfirmuar formën e shkëlqyer dhe ambiciet për titullin kampion.

Falë paraqitjeve të qëndrueshme dhe nivelit të lartë të lojës, Çairi po konsolidohet si një nga pretendentet kryesore për trofeun në sezonin aktual të ligës së femrave.

MARKETING

