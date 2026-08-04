Varrim masiv në Gaza për 112 viktima të nxjerra nga rrënojat
Palestinezët në Gaza falën sot namazin e xhenazeve për 112 personat e nxjerrë nga rrënojat e shtëpive të shkatërruara gjatë luftës gjenocidale të Izraelit në enklavë, raporton Anadolu.
Mijëra palestinezë morën pjesë në funeralin në lagjen Sabra të qytetit të Gazës, ku trupat u mbuluan me flamuj palestinezë dhe u vendosën pranë rrënojave të shtëpive të shkatërruara, sipas një korrespondenti të Anadolu-s.
Viktimat do të varrosen në Varrezat Baptiste në lagjen Zeitoun, në jug të qytetit të Gazës, pas procesionit funeral. Viktimat ishin anëtarë të familjeve Al-Hasayneh dhe Abu Sharia, të cilët u vranë kur ushtria izraelite bombardoi shtëpitë e tyre ndërsa ishin brenda më 23 nëntor 2023.
Funerali konsiderohet si një nga më të mëdhenjtë në historinë palestineze për shkak të numrit të madh të viktimave. Trupat u nxorën nga rrënojat nga ekipet e mbrojtjes civile të shtunën. “Viktimat përfshijnë 40 fëmijë, 38 gra dhe shtatë persona me aftësi të kufizuara”, tha Mbrojtja Civile në një deklaratë.
“Ekipet nuk ishin në gjendje të gjenin 157 trupa ende të zhdukur nën rrënoja”, tha zyrtari i Mbrojtjes Civile, Mohammad Abu Dan.
Izraeli ka vrarë më shumë se 73 mijë palestinezë dhe ka plagosur mbi 174 mijë të tjerë në një luftë brutale në Gaza që nga tetori 2023. Pavarësisht marrëveshjes së armëpushimit në fuqi që nga 10 tetori 2025, Izraeli ka vazhduar sulmet e tij në të gjithë enklavën, duke vrarë 1.250 palestinezë dhe duke plagosur 4.110 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë të Gazës.
Autoritetet palestineze në Gaza vlerësojnë se rreth 9.500 njerëz mbeten nën rrënojat e ndërtesave të shkatërruara të shkatërruara nga Izraeli në të gjithë Gazën.