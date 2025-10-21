Varr i ri masiv gjendet pranë kryeqytetit sirian
Ekipet e mbrojtjes civile siriane të martën nxorën mbetjet e 20 personave nga një varr masiv në lindje të qytetit Douma në afërsi të Damaskut, thanë mediat lokale, transmeton Anadolu.
Kanali shtetëror Al-Ikhbariya, duke cituar një deklaratë të mbrojtjes civile, tha se mbetjet u gjetën në një lokacion në zonën Tal al-Sawan në lindje të Doumas.
Shumica e mbetjeve duket se u përkasin fëmijëve dhe grave, tha ai, duke shtuar se hetuesit nuk ishin në gjendje të identifikonin viktimat.
Ekipet e mbrojtjes civile nuk gjetën rroba te viktimat, duke sugjeruar se ata u vranë ndërsa ishin të zhveshur, thuhet në deklaratë.
Mbrojtja civile vuri në dukje se Komisioni Kombëtar për Personat e Zhdukur, një organ qeveritar, po udhëheq përpjekjet në vend në koordinim me Ministrinë e Brendshme dhe autoritetet e mjekësisë ligjore, tha media.
Që nga rrëzimi i regjimit të Bashar al-Asadit në dhjetor 2024, janë zbuluar shumë vende varrimi masiv në gjithë Sirinë, më i madhi prej të cilëve ishte pranë Damaskut.
Qytetarët sirianë thonë se rënia e regjimit të Asadit shënoi fundin e një epoke frike dhjetëvjeçare, me burgjet e saj që ishin shndërruar në makthe torturash, ndalimesh arbitrare dhe zhdukjesh të detyruara.
Qeveria e sapokrijuar siriane ka deklaruar vazhdimisht se sjellja përpara përgjegjësisë e atyre që janë përgjegjës për krimet nën regjimin e mëparshëm do të mbetet përparësi.
Në një fjalim në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në shtator, presidenti Ahmad al-Sharaa u zotua të sjellë “drejtësi nga çdo person, duart e të cilit janë të njollosura me gjakun e të pafajshmëve”.
Asadi, udhëheqësi i Sirisë për gati 25 vjet, iku në Rusi dhjetorin e kaluar, duke i dhënë fund regjimit të Partisë Baath, e cila kishte qenë në pushtet që nga viti 1963. Administrata e re kalimtare nën presidentin Sharaa u formua në janar.