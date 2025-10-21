Varr i ri masiv gjendet pranë kryeqytetit sirian

Varr i ri masiv gjendet pranë kryeqytetit sirian

Ekipet e mbrojtjes civile siriane të martën nxorën mbetjet e 20 personave nga një varr masiv në lindje të qytetit Douma në afërsi të Damaskut, thanë mediat lokale, transmeton Anadolu.

Kanali shtetëror Al-Ikhbariya, duke cituar një deklaratë të mbrojtjes civile, tha se mbetjet u gjetën në një lokacion në zonën Tal al-Sawan në lindje të Doumas.

Shumica e mbetjeve duket se u përkasin fëmijëve dhe grave, tha ai, duke shtuar se hetuesit nuk ishin në gjendje të identifikonin viktimat.

Ekipet e mbrojtjes civile nuk gjetën rroba te viktimat, duke sugjeruar se ata u vranë ndërsa ishin të zhveshur, thuhet në deklaratë.

Mbrojtja civile vuri në dukje se Komisioni Kombëtar për Personat e Zhdukur, një organ qeveritar, po udhëheq përpjekjet në vend në koordinim me Ministrinë e Brendshme dhe autoritetet e mjekësisë ligjore, tha media.

Që nga rrëzimi i regjimit të Bashar al-Asadit në dhjetor 2024, janë zbuluar shumë vende varrimi masiv në gjithë Sirinë, më i madhi prej të cilëve ishte pranë Damaskut.

Qytetarët sirianë thonë se rënia e regjimit të Asadit shënoi fundin e një epoke frike dhjetëvjeçare, me burgjet e saj që ishin shndërruar në makthe torturash, ndalimesh arbitrare dhe zhdukjesh të detyruara.

Qeveria e sapokrijuar siriane ka deklaruar vazhdimisht se sjellja përpara përgjegjësisë e atyre që janë përgjegjës për krimet nën regjimin e mëparshëm do të mbetet përparësi.

Në një fjalim në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në shtator, presidenti Ahmad al-Sharaa u zotua të sjellë “drejtësi nga çdo person, duart e të cilit janë të njollosura me gjakun e të pafajshmëve”.

Asadi, udhëheqësi i Sirisë për gati 25 vjet, iku në Rusi dhjetorin e kaluar, duke i dhënë fund regjimit të Partisë Baath, e cila kishte qenë në pushtet që nga viti 1963. Administrata e re kalimtare nën presidentin Sharaa u formua në janar.

MARKETING

Të ngjajshme

BOTA NË FOKUS | Paqja në Gaza dhe justifikimi i krimeve

BOTA NË FOKUS | Paqja në Gaza dhe justifikimi i krimeve

Rritet në 68.229 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza

Rritet në 68.229 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza

Europoli çmomton një rrjet të gjerë kriminel kibernetik

Europoli çmomton një rrjet të gjerë kriminel kibernetik

Busra, qyteti në Siri ku Profeti Muhamed takoi priftin Bahira

Busra, qyteti në Siri ku Profeti Muhamed takoi priftin Bahira

SHBA-ja kërkon mbylljen e misionit të OKB-së në Kosovë, e akuzon për harxhim të kotë të burimeve

SHBA-ja kërkon mbylljen e misionit të OKB-së në Kosovë, e akuzon për harxhim të kotë të burimeve

Nënpresidenti amerikan refuzon të caktojë afat për çarmatimin e Hamasit, thotë se shumë gjëra janë “të paparashikueshme”

Nënpresidenti amerikan refuzon të caktojë afat për çarmatimin e Hamasit, thotë se shumë gjëra janë “të paparashikueshme”