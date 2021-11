Varianti i ri i COVID/ BE do të ndalojë udhëtimin ajror nga vendet e Afrikës Jugore

Bashkimi Evropian ka vendosur të ndalojë fluturimet nga vendet në rajonin e Afrikës Jugore pasi një variant i ri shqetësues COVID-19 u zbulua nga shkencëtarët në Afrikën e Jugut të enjten e kaluar, më 25 nëntor.

Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen me anë të një postimi në Twitter ka deklaruar se BE po shqyrton mundësinë e vendosjes së kufizimeve nga vendet e Afrikës së Jugut.

“Komisioni i BE-së do të propozojë, në koordinim të ngushtë me Shtetet Anëtare, për të aktivizuar frenimin e emergjencës për të ndaluar udhëtimin ajror nga rajoni i Afrikës Jugore për shkak të variantit të shqetësimit B.1.1.529 ,” -tha ajo në postimin në Twitter.

