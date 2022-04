Varhelyi: Zvarritja e nisjes së negociatave me Tiranën dhe Shkupin kërcënon BE-në

Bashkimi Evropian po punon shumë për të bindur Bullgarinë dhe Maqedoninë e Veriut që të zgjidhin mosmarrëveshjen dhe të hapin rrugën për bisedimet e pranimit në BE për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, tha në Tiranë Komisioneri i Zgjerimit të BE, Oliver Varhelyi.

Varhelyi ndodhet sot në Tiranë pas vizitës në Maqedoninë dhe Bullgarinë fqinje.

Ai tha se vonesa e Brukselit në nisjen e bisedimeve të anëtarësimit në BE me qeveritë e Tiranës dhe Shkupit vë në pikëpyetje sigurinë dhe besimin në BE.

Në dhjetor 2020, Sofja bllokoi fillimin e bisedimeve të pranimit të Maqedonisë së Veriut me BE-në, duke këmbëngulur që Shkupi së pari të përmbushë kushtet e Marrëveshjes së Fqinjësisë së Mirë me Bullgarinë dhe të njohë rrënjët e Bullgarisë në kombin dhe gjuhën maqedonase.

“Siguria e BE-së është në rrezik dhe kjo është arsyeja pse ne duhet ta bëjmë atë tani (për të nisur negociatat e anëtarësimit) dhe besimi ynë tek ne është në pikëpyetje”, tha Varhelyi në një konferencë të përbashkët shtypi me kryeministrin shqiptar Edi Rama.

Përshpejtimi i procesit të pranimit të anëtarëve të rinj u bë edhe më urgjent për njëzet e shtatë evropianët pas fillimit të pushtimit rus të Ukrainës.

“Është koha që të përmbushim premtimin dhe të zhvillojmë sa më parë konferencën e parë ndërqeveritare”, shkruan Varhelyi në “Twitter” pas bisedës me Ramën.