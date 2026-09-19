Vardari rikthehet te fitorja, mposht Shkëndijën e Haraçinës

Vardari rikthehet te fitorja, mposht Shkëndijën e Haraçinës

Vardari është rikthyer te fitorja në Ligën e Parë të Futbollit të Maqedonisë së Veriut (LPFMV), pasi në kompleksin sportiv “FFM” triumfoi 2:0 ndaj Shkëndijës së Haraçinës.

Skuadra shkupjane e zhbllokoi ndeshjen në pjesën e dytë, kur Boban Nikolov shënoi për epërsinë e Vardarit. Goran Zakariq më pas realizoi golin e dytë, duke vulosur fitoren e vendasve.

Me këtë sukses, Vardari i rikthehet rezultateve pozitive në kampionat.

Xhiroja e tetë do të vazhdojë të hënën, me Strugën që në shtëpi pret Arsimin, ndërsa do të mbyllet të mërkurën me përballjen mes Bregallnicës dhe Skopjes.

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