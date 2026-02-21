Vardari mposht Bashkimin mes polemikave në kompleksin e FFM-së
Vardari shënoi fitore minimale 1:0 ndaj Bashkimit në kompleksin e FFM-së, duke u përforcuar në krye të tabelës. Megjithatë, sfida u njollos nga tensionet e krijuara në minutat e fundit të takimit.
Golin e vetëm të ndeshjes e realizoi Stefan Cvetkoviq në fundin e pjesës së parë (45’+2), duke i dhënë avantazhin skuadrës së tij para pushimit. Pas një aksioni të shpejtë dhe një organizimi të mirë ofensiv, Cvetkoviq shfrytëzoi rastin në zonë për të dërguar topin në rrjetë.
Në pjesën e dytë, Bashkimi u përpoq të reagojë dhe krijoi disa raste për barazim, por mbrojtja e Vardarit qëndroi e fortë, ndërsa portieri vendas intervenoi në momentet kyçe për të ruajtur epërsinë.
Minutat e fundit sollën tension të madh në fushë. Kartoni i kuq për Rexhep Muratin, pas protestave ndaj vendimit të gjyqtarit, ndezi situatën dhe shkaktoi përplasje verbale e fizike mes lojtarëve dhe stafeve teknike të të dy skuadrave. Situata u qetësua vetëm pas ndërhyrjes së stafit organizativ dhe gjyqtarëve.
Me këtë fitore, Vardari vazhdon të mbajë pozitën e parë në renditje, ndërsa Bashkimi mbetet në kërkim të pikëve të rëndësishme në javët e ardhshme.